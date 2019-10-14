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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:35 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرا 2.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.81 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 338.7 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.38% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.28% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.77%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%.

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