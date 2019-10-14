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بلاغات التغيب الخيط الأول لكشف هوية قتيلة ترعة الحوامدية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:00 ص
بلاغات التغيب الخيط الأول لكشف هوية قتيلة ترعة الحوامدية جثة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تفحص مديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب، لكشف هوية سيدة، تم العثور على جثتها، ملقاة بترعة تابعة لإحدى القرى بالحوامدية، فى محاولة للتوصل لهويتها.

وأجرى رجال المباحث، مناظرة لجثة الضحية، وتبين أن بها آثار تحلل وانتفاخ، وتم نقلها إلى المشرحة، بعد مناظرة النيابة لها، تنفيذا لقرار التشريح.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بترعة صغيرة، فى إحدى قرى الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة، ترتدى كامل ملابسها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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