بعد الحكم بإعدام 6 متهمين.. تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات

كتب أحمد حسنى

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار على القضية المعروفة إعلامياً "بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 حدثا آخرين بالسجن 10 سنوات.

ويقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات محاكمة 26 متهماً بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

1-أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون.

2- المتهمين هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

3-قائمة المتهمين شملت 26 متهماً بينهما 12 حدثا.

4- 5 أكتوبر 2019.. جنايات الجيزة تحجز جلسة 12 أكتوبر للحكم على المتهمين.

5- الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً ل6 متهمين والمؤبد ل8 أخرين.

6- الجنايات تقضى بمعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات.