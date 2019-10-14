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بعد الحكم بإعدام 6 متهمين.. تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:15 ص
بعد الحكم بإعدام 6 متهمين.. تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات المستشار ناجى شحاتة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أسدلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار على القضية المعروفة إعلامياً "بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 حدثا آخرين بالسجن 10 سنوات.

ويقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات محاكمة 26 متهماً بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

1-أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون.

2- المتهمين هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

3-قائمة المتهمين شملت 26 متهماً بينهما 12 حدثا.

4- 5 أكتوبر 2019.. جنايات الجيزة تحجز جلسة 12 أكتوبر للحكم على المتهمين.

5- الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً ل6 متهمين والمؤبد ل8 أخرين.

6- الجنايات تقضى بمعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات.


الهجوم فندق الاهرامات الثلاثة

جنايات الجيزة

الاعدام

السجن المشدد

اكاديمية الشرطة

اليوم السابع بلس

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