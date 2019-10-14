انقطاع التيار الكهربائى اليوم عن محطة محولات سملا بالغربية

صرحت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربيةـ بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات سملا جهد 11/66 ك.ف، اليوم الاثنين فى تمام الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم، وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتى والخرطوم الحساس.

وأضافت أمانى هاشم أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن الأماكن الأتية "مدينة قطور - محطة رفع الصرف الصحى بقطور - مضرب الأرز" وتهيب الشركة قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات الواقعة فى نطاق هذه المناطق تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.