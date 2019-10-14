انطلاق فاعليات مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" فى أسيوط بمشاركة 17 جامعة مصرية

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بحجم الزخم المعرفى والذى شهدته جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" والذى نظمته الجامعة تحت رعاية وزارة التعليم العالى، والتى شهدت حضور مكثف ومشاركات واسعة من الطلاب من أكثر من 17 جامعة مصرية ومعهدين تابعين لوزارة التعليم العالى الجامعات المصرية وذلك من خلال طرحهم للعديد من الأوراق البحثية التى تمحورت جميعها حول سبل وآليات تطوير الأنشطة الطلابية وذلك باعتبارها جزء من المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن تلك الجلسات قد أسفرت عن توصيات وحلول ورؤى جادة لابد من أخذها بعين الاعتبار من قبل المسئولين والتى تسهم فى تطوير التعليم العالى واستثمار عقول الشباب الجامعى، حيث من المقرر ان يناقش المؤتمر قرابة الـ70 بحث والتى من المقرر ان تمثل نقاط مضيئة فى التطوير المستقبلى للأنشطة وذلك دليلاً دامغاً على تحقيق المؤتمر لأهدافه الرئيسية تمهيداً لتحقيق طفرة وتنمية غير مسبوقة فى التعليم الجامعى بمصر بوجه عام .

وثمن الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية على ذلك خلال الحلقة النقاشة التى تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر والتى جاءت بعنوان " تطوير الخدمات الطلابية " والتى أكد من خلالها ان الأنشطة الطلابية قد شهدت تطوراً غير مسبوق فى الآونة الأخيرة والذى انعكس فى تنوعها واختلاف اتجاهاتها خاصة بعد انضمام اتجاهات جديدة إلى النشاط الطلابى بالجامعات وعلى رأسها عنصر ريادة الأعمال والابتكار والذى حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وشهد مشاركات كثيفة من الطلاب المبدعين، مشيراً ان الإستراتيجية الحالية التى تنتهجها الوزارة بالتعاون مع رؤساء الجامعات والنواب تتمحور حول إيجاد سبل وآليات ورؤى لتطوير الأنشطة الطلابية والخدمات المقدمة للطلاب ، وفى هذا الصدد أشاد بحرص جامعة أسيوط على الاستفادة من رؤى الشباب الجامعى وسماع أفكارهم حول تطوير الأنشطة الطلابية وهو ما يعد بداية لأنشطة جديدة ومستحدثة تسهم فى الارتقاء بعقول الطلاب وتنمى شخصياتهم .

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر ان الجلسات المسائية للمؤتمر تناولت العديد من الأبحاث الطلابية والتى استعرضت رؤى الطلاب من شتى الجامعات المصرية فى نهضة التعليم الجامعى وتطوير المنظومة التعليمية والأنشطة الطلابية بالجامعات المختلفة.

حيث جاءت الجلسة الثانية لتناقش دور الأنشطة الطلابية و تفعليها فى الجامعات المثرية على النحو الأمثل و التى ترأسها الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية و التى تضمنت عدد من المحاور الهامة من خلال 6 أوراق بحثية قام بعرضها طلاب من جامعات المنوفية ، و طنطا ، كفر الشيخ ، حلوان ،جنوب الوادى ، وزارة التعليم العالى تناولوا خلال موضوعات حول تطوير الأنشطة الطلابية و الخدمات الطلابية كمحور بناء شخصية الطالب و تقويم واقع الأنشطة الطلابية و تطويرها باستخدام تقنيات التعليم و كذلك إسهامات الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب و تطوير الأنشطة الطلابية و الخدمات الطلابية .

كما تمحورت الجلسة التى ترأسها الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية حول دمج ذوى الإعاقة فى التعليم العالى و الأنشطة الطلابية و كعرض سبل و آليات تطبيقها و تضمنت الجلسة عرض 6 أوراق بحثية من الطلاب من الجامعات أسيوط و الإسكندرية و سوهاج و السويس و هندسة التعدين ووفد وزارة التعليم العالى حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة باليات التطبيق و ضع الرؤى و المقترحات وتذليل العقبات التى من شانها تعيق الدمج و كيفية الدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم العالى وممارسة الأنشطة الطلابية مع ضرورة التطبيق العملى لتلك التوصيات و المقترحات داخل الحرم الجامعى .

كما تم مناقشة تطوير التعليم فى قطاع العلوم الطبيعة فى الجلسة التى جاءت برئاسة الدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم حيث تم استعراض المبادرات التى تم تنفيذها لتطوير قطاع العلوم الطبيعية و منها مبارده مجتمع طلاب علماء تطوير العلوم الطبيعية ،و كذلك عرض عدد من الأبحاث لطلاب من مختلف الجامعات المصرية أسيوط و سوهاج و مدينة السادات و حلوان و الوادى الجديد و التى تناقش العديد من المقترحات و الحلول حول كيفية تطوير العلوم الطبيعية بين الواقع و المامول بما يتناسب ما كل ما هو جديد فى العلوم الطبيعية.