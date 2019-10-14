انتعاش سوق الحمص والحلاوة فى مولد السيد البدوى بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

يشهد سوق الحمص والحلاوة فى محيط مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، انتعاشا كبيرا فى حركة البيع والشراء، وإقبال المواطنين على الشراء بكميات كبيرة، فقبل انطلاق الاحتفالات بالمولد كان أصحاب المحلات قد استعدوا جيدا لاستقبال آلاف المريدين لمولد شيخ العرب، بتجهيز المحلات وزيادة المعروض من الحمص والحلاوة والمشبك، لتلبية احتياجات الزوار حسب الحالة المعيشية، فالبعض يشترى كيلو حمص مقشور درجة أولى والبعض يلجأ لشراء حمص بجودة وسط بالإضافة إلى شراء اكياس الحلاوة الشعر.

يقول محمد الفلاح صاحب محل لبيع الحمص والحلاوة بمدخل مسجد سيدى أحمد البدوى، إن موسم بيع الحمص والحلاوة ينتعش بشكل كبير طوال أسبوع الاحتفالات بمولد شيخ العرب، حيث يتوافد المريدون من جميع محافظات الجمهورية على المحلات المنتشرة فى محيط المسجد لشراء الحمص والحلاوة، كنوع من الهدايا لأصحابهم واقاربهم كذكرى من جوار المسجد الأحمدى.

وأضاف "الفلاح" أن الموسم بدأ الجمعة بعرض كميات كبيرة من الحمص البلدى والمقشور والمشبك والحلوى امام الزوار، وعمل عروض لهم لجذبهم للشراء موضحا أن سعر الحمص البلدى الكيلو بـ28جنيها والمستورد بـ14جنيها، وهناك فرق فى الجودة فالحمص البلدى يتميز بجودة أفضل بكثير من الحمص المستورد.

وأكد أن هناك من يشترى نصف كيلو والبعض الآخر يشترى كميات كبيرة حسب الحالة الاقتصادية، مبينا أن الأسعار لم تختلف كثيرا عن العام الماضى، ولكن كل محل يسعى للكسب ووضع هامش ربح على السلع، وأيضا السعى إلى جذب المريدين للشراء.

وأوضح محمود الفلاح صاحب محل لبيع الحمص والحلاوة، أنهم ينتظرون مولد سيدى أحمد البدوى كل عام لبيع كميات كبيرة من الحمص والحلاوة لآلاف المريدين، الذين ينعشون حركة البيع بشكل كبير طوال أسبوع الاحتفالات، مشيرا أن السوق يكون ضعيفا فى غير أيام المولد ويكون الإقبال على الشراء قليلا على عكس أسبوع المولد.

وأشار أن الحمص البلدى الأكثر مبيعا فى السوق عكس الحمص المستورد لما يتمتع به من جودة عالية وكبر حجم حبات الحمص والمذاق الرائع.



