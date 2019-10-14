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اليوم.. استكمال محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة اختلاس 13 مليون جنيه

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة اختلاس 13 مليون جنيه محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تطلع محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مدبولى كساب، على تقرير لجنة الخبراء فى محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 13 مليونا و543 ألف جنيه.
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
 
وأسندت النيابة للمتهم، " ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينةما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول  لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م"     و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

العضو المنتدب لايجوت

الفساد

اختلاس ايجوث

جنايات القاهرة

الكسب غير المشروع

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