النيابة تأمر بسرعة القبض على المتهم بالشروع فى قتل شاب بالرحاب

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة ضبط المتهم بالشروع فى قتل شاب، وإصابته بـ16 غرزة بسبب خلاف نشب بينهم بمنطقة الرحاب.

كانت بداية الواقعة عندما أصيب شاب بإصابات بالغة فى مشاجرة مع عامل بمنطقة الرحاب بالتجمع الأول، بسبب خلاف نشب بينهما.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغاً من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بجروح فى وجهه، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وعامل فى الشارع، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بخرطوم وأصابه فى وجهه، مما أسفر عن إصابته بـ16 غرزة، وجارى ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.