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الملك سلمان وبوتين يشهدان توقيع 20 اتفاقية مع لتطوير البلدين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:10 م
الملك سلمان وبوتين يشهدان توقيع 20 اتفاقية مع لتطوير البلدين
هند المغربى

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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات  وفقا لما نشره موقع " العربية .نت " 

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى فى المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وأبرز هذه الاتفاقيات والمذكرات التفاهم:

  1. ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقعه من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
  2. مراسم تبادل الاتفاقيات بين حكومتي البلدين ( اتفاقيات ومذكرات تفاهم): إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا لتعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية.
  3. إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى.
  4. بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة.
  5. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، قد ذكر في مقابلة مع قناة "العربية" أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وقال كيريل إن "قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم".

وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء "الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات".

 

 


السعودية

بوتين

روسيا

وزير الطاقة السعودى

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