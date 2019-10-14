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القوى العاملة: قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن بمعهد السالزيان الإيطالى مجانا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:19 م
القوى العاملة: قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن بمعهد السالزيان الإيطالى مجانا وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومعهد السالزيان الإيطالى، وتقرر قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، على أن تقدم المستندات والمقابلات الشخصية بفرع القاهرة كل يوم خميس اعتبارا من 17 أكتوبر الجارى ولمدة شهر، وبفرع الإسكندرية كل يوم أربعاء اعتبارا من 23 أكتوبر الجارى ولمة شهر. 

وأعلن وزير القوى العاملة، أن المهن التى سيتم التدريب عليها فى فرعى القاهرة والإسكندرية  تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثانى أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وتبريد وتدريب وتكييف، وميكانيكا سيارات، ولحام أكسجين وكهرباء، وكهرباء تحكم آلى كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمى خراطة C.N.C .

وأشار إلى أنه يشترط فى الطالب المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث أن مواعيدها صباحاً ومساءً.

كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال: إنه يتم تقدم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الخميس من كل أسبوع علي أن يبدأ التقديم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2019 ولمدة شهر ، وذلك بالنسبة للقاهرة بمعهد السالزيان 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا.

أما بالنسبة للإسكندرية تقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء من كل أسبوع علي أن يبدأ من 23 أكتوبر 2019 ولمدة شهر، وذلك بمقر المعهد 99 شارع  اللبان - الإسكندرية .

 


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