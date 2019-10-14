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العاهل السعودى وماكرون يهنئان قيس سعيد بانتخابه رئيسا لتونس

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:33 م
العاهل السعودى وماكرون يهنئان قيس سعيد بانتخابه رئيسا لتونس قيس سعيد
أ ش أ

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 هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اتصال هاتفي، الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق وانتخابه رئيسا جديدا لتونس.
 
وأعرب خادم الحرمين الشريفين - وفقا لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء اليوم الإثنين - عن تمنياته الصادقة لقيس سعيد بالتوفيق، وشعب تونس الشقيق بالتقدم والازدهار، مؤكدا تطلعه إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
بدوره، أعرب قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.
 
على صعيد متصل، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قيس سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية، معربا عن تمنياته لتونس بالنجاح والتوفيق.
 
وأشاد ماكرون - في اتصال هاتفي بسعيد - بالحراك الشعبي للتونسيين على مدى فترة الانتخابات، وأعرب عن رغبته في مواصلة الشراكة الوثيقة القائمة بين فرنسا وتونس وتطويرها، لصالح الشعبين خاصة شباب البلدين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت اليوم فوز سعيد بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 71ر72 % من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه نبيل القروي على 29ر27 % من الأصوات.

قيس سعيد

سلمان بن عبدالعزيز

إيمانويل ماكرون

تونس

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