الزراعة : نسعى لاستخدام كل الموارد الطبيعية المتاحة لتوفير سبل الحياة الكريمة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التعاونيات التى يمثلها فلاحو مصر وفى هذا التوقيت الراهن لها دورها فى نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بالمشاركة مع المراكز البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى، لتنمية الموارد الطبيعية وتهيئتها للنمو الاقتصادي المستدام ليشمل توفير فرصة العمل الكريمة للكافة.

جاء خلال افتتاح المؤتمر الثاني للإصلاح الزراعى، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وقيادات الوزارة والاتحاد التعاونى، وخلال كلمته نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية إلى كل المزارعين المصريين.

وأضاف وزير الزراعة ، إننا نصبو إلى تحقيق مجتمع خال من الفقر والجوع والمرض لأهالينا فى القرى والنجوع ، فتوفير الأراضى للنفع العام من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ما هو إلا سبيل ننهج فيه لتأمين حق المواطن المصرى فى الحصول على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحى لتوفير سبل محسنة للبيئة ولإقامة مدارس لتوفير منظومة تعليم جيدة بجانب ما نخصصه لمراكز الشباب للحماية الاجتماعية التى تكفل السلامة البدنية والعقلية والرفاهية الاجتماعية للشباب عماد المستقبل والجيل الصاعد لحمل امانة المسئولية.

وطالب جميع العاملين بالقطاع الزراعي بالعمل على مزيد من الجهد لمواكبة الأنماط الاستهلاكية من خلال تطوير القدرات الإنتاجية واستخدام كل من الموارد الطبيعية المتاحة لدينا من خلال تطبيق التكنولوجيا لتوفير سبل الحياة الكريمة للشعب المصري العظيم، مؤكدا إننا نجتمع فى وقت نستشعر فيه تحديات هائلة تواجه الإنسان على مستوى العالم بأسره من تصحر وجفاف وندره المياه وتغيرات مناخيه تتسبب في تداعيات كثيره.

وتابع أنه يجب علينا جميعاً أن نحدد أهدافنا وننجزها بأفضل ما يمكن من أداء متميز للتغلب على تلك التحديات لصالح الجيل الحالى والأجيال المقبلة من خلال المزيد من الإنتاج والمزيد من الاستثمارات ودعم صغار المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي وخاصه ونحن نحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية لقطاع الزراعة بمختلف أنشطتها.

إننا نعلن اليوم بالعهد للعمل معاً وبذل المساعى المشتركة لدعم القيادة السياسية لتحقيق الأهداف والطموحات، المأمولة لتحقيق اهداف التنمية الزراعية المستدامة لجميع طوائف الشعب ولبلدنا الحبيب مصر.

من ناحيته استعرض الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إنجازات الهيئة وللمرة الأولى فى تاريخ الهيئة أن يخفض العجز فى الحساب الختامى لموازنة الهيئة من 270 مليون جنيه إلى صفر وتحقيق فائض 18 مليون جنيه من حصيلة إيرادات حتى منتصف يونيو 2019 تقدر بحوالي 600 مليون جنيه، بخلاف إيرادات تحت التحصيل لتغيير النشاط لبعض المساحات، والتي تجاوزت مبلغ 899 مليون جنيه.

الانتهاء من اعتماد عدد ( 4700 ) عقد إبتدائى وتسليمهم لمنتفعى الإصلاح الزراعى ، وكذا الانتهاء من توثيق عدد ( 1200 ) عقد نهائي لصالح منتفعي الإصلاح الزراعى من خلال الشهر العقارى .

وأكد أنه اليوم يتم تسليم 100 عقد نهائي ابتدائى حسم الموضوعات المعلقة بين الهيئة والمنتفعين من خلال اللجنة القانونية بالهيئة لعدد 2500 موضوع وتم حسمهم جميعاً ، مساحات تم التقنين لواضعى اليد عليها (ولاية الهيئة) من خلال لجان البت لعدد 2026 طلب بإجمالى مساحة 17 س، 18 ط ، 2040 ف وكذا مساحة 228821.37 م2 بإجمالى مبلغ 300711390.63 جنيه ( ثلاثمائة مليون وسبعمائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وتسعون جنيهاً وثلاثة وستون قرشاً )

وأوضح أن تم فض الاشتباك للتداخل فى المساحات المسلمة للإصلاح الزراعى من هيئة الأوقاف المصرية بنسبة 90% والتى تبلغ مساحتها 161395 فدان حيث تم الاعتداد بتصرفات الإصلاح الزراعى لمساحة 104653 فدان لصالح الإصلاح الزراعى،لافتا الى أنه تم حصر جميع المساحات الفضاء والمنزرعة على مستوى جميع مديريات الإصلاح الزراعي للتصرف فيها من خلال البيع بالمزايدات العلنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو من خلال هيئة الاستثمار طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء .

وتابع أنه يتم الاستجابة الفورية لقرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بخصوص الأراضي مخصصة للمشروعات قومية ، الاستجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب من خلال الجهات الحكومية بخصوص مشاريع النفع العام ، الاستجابة الى مقدمى طلبات تغيير النشاط لسداد فرق قيمة تغيير النشاط على بموافقة مجلس إدارة الهيئة على ذلك لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة ، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات المؤتمر التعاونى الأول