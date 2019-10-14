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الرى تنفذ 15 قرار إزالة لتعديات على النيل فى البحيرة والأقصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:38 م
الرى تنفذ 15 قرار إزالة لتعديات على النيل فى البحيرة والأقصر تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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نفذت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل 15 قرار إزالة للتعديات المقامة فى نطاق محافظتى (البحيرة - الأقصر) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 48 ألف و 884 مخالفة.
 
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
 
وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه تم تحرير 56 ألف و 349 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.
 
وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

 


حماية نهر النيل

وزارة الرى

التعديات على النيل

نهر النيل

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