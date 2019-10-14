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الرئيس اللبنانى: نشهد أمانا واستقرارا كبيرا رغم اضطرابات المنطقة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:22 م
الرئيس اللبنانى: نشهد أمانا واستقرارا كبيرا رغم اضطرابات المنطقة الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)

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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن بلاده تعيش أمانا واستقرارا كبيرا على الرغم مما تعانيه البلاد المحيطة فى المنطقة من حروب واضطرابات.. مشيرا إلى أن حالة الاستقرار التى يعيشها لبنان منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، انعكست إيجابا على حركة السياحة وقدوم السياح والزائرين.

وقال عون - خلال استقباله عددا من الوفود ظهر اليوم - إن المنطقة لاتزال تعيش الكثير من الحروب كما أن لبنان محاط من جهة بإسرائيل ومن جهة أخرى بسوريا وما تشهده من اضطرابات غير أن كافة هذه الأمور لم تمنع من تحقيق الهدوء وفرض الأمن والاطمئنان والاستقرار فى كافة أنحاء الدولة اللبنانية.

وأضاف: "لقد كان لبنان فى السابق مخترقا من جانب الإرهابيين قبل أن يتمكن الجيش من الانتصار عليهم ودحرهم عن البلاد، ومن ثم أصبحنا ننعم باستقرار ونستقبل الزائرين والسواح الذين لا يشعرون أنهم فى جزء من هذه المنطقة المشتعلة".

 


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