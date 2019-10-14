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الجزائر تعتزم فرض ضريبة على الثروة والعقارات لأول مرة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:42 ص
الجزائر تعتزم فرض ضريبة على الثروة والعقارات لأول مرة الرئيس الجزائرى
الجزائر (رويترز)

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تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، حسبما قالت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.

وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة فى توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التى تمثل المصدر الأساسى للمالية العامة.

وقالت الرئاسة فى بيان إن مجلس الوزراء وافق أيضا خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسى خطة لخفض الانفاق العام بنسبة 9.2 فى المئة والسعى للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.

ولكن حجم الدعم سيظل دون تغيير فى 2020 عند 8.4% من الناتج الإجمالى العام مع سعى الحكومة لتفادى حدوث اضطرابات اجتماعية فى بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.

 


الجزائر

رئيس الجزائر

الضرائب

الضرائب العقارية

اوبك

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