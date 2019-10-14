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التعليم: رسوم مراجعة المستندات شرطا للقبول فى مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:29 م
التعليم: رسوم مراجعة المستندات شرطا للقبول فى مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن دفع رسوم مراجعة البيانات والمستندات للمعلمين المتقدمين مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019 ، شرطا للانتقال للمراحل الأخرى فى المسابقة، واستكمال باقى إجراءات التقدم والتعاقد، موضحة أن المعلم يوقع على إقرار بصحة البيانات والأوراق المقدمة.
 
وأوضحت الوزارة، أنه بعد استكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، الخاصة بـ مسابقة التربية والتعليم أكتوبر 2019، سيظهر رابط الدفع على موقع البوابة الإلكترونية للتوظيف، ويتم الضغط عليه وسيظهر للمتقدم خيارات أولها  
الدفع عن طريق خدمة فورى، وفى هذه الحالة سيتم إرسال رقم مرجعى إلى رقم الهاتف المسجل، يتم التوجه به إلى أقرب مقدم خدمة لفوري والدفع من خلاله فى مده أقصاها 72 ساعة)، وثانيها الدفع من خلال بطاقات الإئتمان.
 
 
 
 
 
 
 

 


البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

رقم خدمة العملاء لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019

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