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التحقيق مع متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:00 ص
التحقيق مع متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة كلبش-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تواصل نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمخدرات.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات أن المتهم استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجري العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه.

 

 


غسيل الأموال

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غسل 10 ملايين

10 ملايين جنيه

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