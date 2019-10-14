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البابا تواضروس لشباب فرنسا: العالم محاط بالخطايا بسبب الإعلام السيئ

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:36 م
البابا تواضروس لشباب فرنسا: العالم محاط بالخطايا بسبب الإعلام السيئ البابا تواضروس
كتبت سارة علام

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قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العالم  كله محاط بالخطايا بسبب الإعلام السيئ الذى يضيع وقت الإنسان ويستخدم حاليًا فى غسل الدماغ ويقدم الأشياء غير المهمة.

وانتقد البابا خلال لقائه أمس بشباب كنيسة درافى بباريس، ما وصفه بالفراغ القاسى فى قلب الإنسان مضيفا: قلبه فارغ، والعلاقات بين البشر أصبحت علاقات عابرة وليست علاقات أصيلة.

وأضاف البطريرك: صارت الإباحية فى كل مكان وأصبحت طاغية والإنسان لا يشبع منها أبدًا مثل المياه المالحة لا تروى ومن هنا ظهرت مظاهر كثيرة من الضعف فى العلاقات الإنسانية وعلاقة الإنسان بالآخر وفى الزواج وفى الحياة الجميلة التى خلقها لنا الله.

وحذر البابا تواضروس: هناك من يستهين بالإنجيل ويرى إنه أمر قديم لا يصلح لهذا العصر مضيفا: وعندما استهان الإنسان بالوصية وقع فى خطايا الشذوذ والإلحاد والزواج المثلى والمخدرات وخطايا كثيرة جدًا، والغريب أن الإنسان يسمع ويحفظ ويقدس قانون مثل قانون المرور والعجيب أن الإنسان يحافظ على قانون المرور وغيره من القوانين ويكسر القانون الإلهى الوصية الكتابية وهذا علامة استفاهم كبيرة أمام الإنسان.

 


البابا تواضروس

زيارة البابا لفرنسا

البابا وشباب فرنسا

تواضروس الثاني

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