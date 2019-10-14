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الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا قد تصل للسيول وتمتد خفيفة للعاصمة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:36 ص
الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا قد تصل للسيول وتمتد خفيفة للعاصمة أمطار - الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة حار جنوبا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

 

 

 


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