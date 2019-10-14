إزالة 5 حالات تعد على أرض زراعية وحرم طريق ببنى مزار بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركزبنى مزاربالمنيا، جهودها فى رفع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمركز وذلك من خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بناءاً على تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية وحرم الطريق.

قال اسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتي بناء على أرض زراعية ( قرية أبو جرج) بمساحة 2 قيراط و6 سهم ، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدى على حرم الطريق على مساحة 270متر (بقرية صندفا )،مشيرا إلى إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .