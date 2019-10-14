أمريكا تؤيد قرار اللجنة الانتخابية الأفغانية التحقق من أصوات الناخبين عبر البيوميترى

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للجنة الانتخابية المستقلة الأفغانية في قرارها بشأن التحقق من أصوات الناخبين عبر تطبيق نظام القارئ البيومتري، وهو نظام وُضع لتفادي إدلاء أي شخص بصوته أكثر من مرة.

وقال السفير الأمريكي لدى أفغانستان جون باس، اليوم الاثنين، إن بلاده توقن أهمية تحقيق الشفافية في إعلان نتائج الانتخابات، مُشددًا على أنه ليس من الضروريً في شئ إذا أُعلنت النتائج في وقت لاحق، ولكن الأهم أن تتسم بالشفافية"..

حسبما أوردت صحيفة "أفغانستان تايمز"، على موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "أننا ندعم قرار اللجنة الانتخابية المُستقلة حول التحقق من الأصوات البيومترية، واعتقد أنه الحل الأمثل لفرز صناديق الاقتراع؛ نظرًا للمشاكل التي واجهتها اللجنة في عملية فرز الأصوات خلال الانتخابات الماضية".. مطالبًا بضرورة الحفاظ على استقلالية اللجنة الانتخابية.

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي مجددًا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل تقديم نتيجة سليمة للانتخابات الرئاسية.. مُثنيًا على مشاركة الشعب الأفغاني في العملية الانتخابية.

كما أثنى أيضًا على الدور الذي تقوم به قوات الأمن في تأمين الانتخابات، واتخاذهم جميع الإجراءات الأمنية المشددة لحماية الناخبين.