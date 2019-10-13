20 أكتوبر إنطلاق حملة للقضاء على البلهارسيا بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن إنطلاق حملة للقضاء على البلهارسيا بمراكز وقرى المحافظة بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري، حتى 7 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك عن طريق تجريع المواطنين بعقار البرازيكونتيل (الديستوسيد) الخاص بعلاج البلهارسيا فى البؤر ذات معدل الأنتشار المرتفع للبلهارسيا بنسة اصابة 2% فأكثر وأيضاً بعض المدارس خارج البؤر بها نسبة اصابة أكثر من 1% فأكثر وذلك ببعض القرى لمراكز المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأنه سيتم تجريع عدد من القرى والمدارس ب6 مراكز هى (منوف - السادات - الشهداء - بركة السبع – أشمون - تلا) من خلال فرق مدربة بجميع الأدارات الصحية.

وقد اشار اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحملات والتطعيمات التى تقوم بها مديرية الصحة وذلك للوقاية من بعض الأمراض التى تؤثر على صحة المواطنين والتلاميذ ولتحقيق معدلات أنخفاض فى نسب الإصابة على أرض المحافظة