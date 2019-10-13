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تم اكتشافه بالصدفة..

10 معلومات عن معبد الرأس السوداء فى الإسكندرية ..صور

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:11 ص
10 معلومات عن معبد الرأس السوداء فى الإسكندرية ..صور معبد الرأس السوداء
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف، عن إطلاق حملة للترويج السياحى للمناطق الاثرية و التراثية بها، حيث تتناول الحملة الأماكن الأثرية بالإسكندرية بالشرح التاريخى و الأثرى.

ومن أهم المناطق الأثرية التى تروج لها الإدارة هو معبد الرأس السوداء بالإسكندرية، والذى يضم مجموعة من المقتنيات الهامة لتماثيل رخامية و حجرية رائعة

اليوم السابع يقدم للقراء 10 معلومات عن معبد الرأس السوداء بالإسكندرية ...

1 معبد الرأس السوداء يقع بطريق الحرية أمام قسم باب شرق بجوار كنيسة اللاتين

2 المعبد مفتوح للزيارة مجانا و يعمل يوميا من الساعة 9 صباحا و حتى  5 مساءا.

3 المعبد تم اكتشافة بالصدفة عام 1936م فى منطقة الرأس السوداء بسيدى بشر.

 4 كان يقع في نطاق منطقة سكنية حديثة، ويواجه ظروفًا بيئية صعبة من المياه الجوفية والصرف الصحى.

5 تم إنقاذ المعبد بقرار المجلس الأعلى للآثار، وتم نقل المعبد عام 1995 م إلى مكانة الحالى بمنطقة جبانة اللاتين وسط مدينة الإسكندرية.

6 استغرق فك أحجار المعبد وإعادة بنائها فى المكان الجديد 6 أشهر.

 7 الجزء المتبقى منه حاليا بالرأس السوداء، هو عباره عن هيكل صغير فوق أرضية مرتفعة، و4 أعمدة على الطراز الأيوني.

8 نقلت محتويات المعبد من التماثيل الرخامية إلى متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية، وتضم مجموعة من التماثيل المميزة لإيزيس وسرابيس (أوزوريس في الشكل اليوناني) وغيرهم.

 9 المعبد يُعتبر أول معبد خاص يقوم ببنائه أحد أفراد الشعب، ويرجع للعصر الرومانى.

10 تم بناء معبد الرأس السوداء من أحد الفرسان يدعى "ايزيدور" أى "هبة ايزيس"، وقد سقط من عربة حربية، وأصيبت قدمه وعندما شفى قدَّم نذر لإيزيس عبارة عن قدم من الرخام الأبيض يرتدى حذاء.

 

المعبد
المعبد

 

تمثال رخامى
تمثال رخامى

 

قدم حجرية
قدم حجرية

 

معبد الرأس السوداء
معبد الرأس السوداء

 

مقتنيات المعبد
مقتنيات المعبد

 

تماثيل المعبد بمتحف الاثار
تماثيل المعبد بمتحف الاثار

الاسكندرية

معبد الرأس السوداء

العصر الرومانى

محافظه الاسكندريه

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