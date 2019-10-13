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‎القبض على عاطل قتل شاب بطعنة بمطواة فى منطقة الساحل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:40 م
‎القبض على عاطل قتل شاب بطعنة بمطواة فى منطقة الساحل جثة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على عاطل قتل شاب بطعنة نافذة بميدان فكتوريا بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

 

 تلقى قسم شرطة الساحل، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة "أحمد م"، 19 سنة، وشهرته سوده، مصابا بطعنة نافذة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشخص أخرى يدعى "أشرف م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر إلى مشاجرة، أخرج على إثرها الجانى سلاح أبيض مطواة، وطعن الضحية ما تسبب فى مصرعه فى الحال، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط الجانى. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.‎

 


مباحث القاهرة

جريمة قتل

الساحل

النيابة العامة

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