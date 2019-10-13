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وسائل إعلام سورية: اشتباكات بين القوات التركية و "قسد " فى عين العرب

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:56 م
وسائل إعلام سورية: اشتباكات بين القوات التركية و "قسد " فى عين العرب العدوان التركى على سوريا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وسائل إعلام سورية، عن نشوب اشتباكات بين القوات التركية و"قسد" فى عين العرب بريف حلب، وذلك وفق ما ذكرته قناة "العربية" فى خبر عاجل. 

ويواصل جيش الإحتلال التركى، عدوانه على شمال سوريا، لليوم الخامس على التوالى، وسط تنديد عربى ودولى بهذا العدوان. 

 

 


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