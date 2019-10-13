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وزير شؤون الإعلام البحرينى: رؤية ملكية شاملة للإصلاح والتنمية المستدامة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:17 م
وزير شؤون الإعلام البحرينى: رؤية ملكية شاملة للإصلاح والتنمية المستدامة علي بن محمد الرميحى وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين
وكالات

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أشاد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بخطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، لدى افتتاحه لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، باعتباره رؤية عصرية شاملة للإصلاح والتنمية المستدامة وترسيخ المجتمع المعرفي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، ثمن الرميحي تأكيد الملك في كلمته على مواصلة مسيرة الإصلاح والتجديد الوطني في إطار الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعاونها وفقًا للدستور في تحديث التشريعات الوطنية وتكريس دولة القانون والمؤسسات، وضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحمل الأجهزة العسكرية والأمنية واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار وإخلاص في الذود عن أمن الوطن واستقراره، وصون مكتسباته التنموية والإصلاحية، في إطار تقدير جلالته للشعب البحريني المتحضر، واعتزازه بعطاء الشباب الوطني.

وأضاف أن التوجيهات الملكية بمثابة خارطة طريق لمواصلة مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية الرائدة في سياق برنامج عمل الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفق آليات مبتكرة تحقق الاستدامة والعدالة والتنافسية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، من خلال مواكبة التقدم العلمي والتقني، وتحفيز الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتحقيق الأمن الغذائي، بما ينعكس إيجابيًا على تنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.


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