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وزير الخزانة الأمريكى: العقوبات على تركيا يمكن أن تدمر اقتصادها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:37 م
وزير الخزانة الأمريكى: العقوبات على تركيا يمكن أن تدمر اقتصادها العدوان التركى على سوريا
أ ش أ

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أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن العقوبات الأمريكية ضد تركيا يمكن أن تبدأ بشكل محدود ولكنها عندما تصل الى حدها الأقصى يمكن أن تدمر الاقتصاد التركي.

وأضاف منوشين - في سياق مقابلة حصرية أجراها اليوم مع برنامج " هذا الأسبوع " الذي أذيع على شبكة ( أيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - " أنه سيشارك في وقت لاحق اليوم باجتماع الرئيس الامريكى دونالد ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي من أجل النظر في العقوبات الأمريكية ضد تركيا".

وحول ما يتردد عن تخلي واشنطن عن حلفائها ( في إشارة إلى الأكراد في سوريا)، قال منوشين " إن دور القوات الأمريكية في سوريا ليس الدفاع عن الأرض لصالح الأكراد، ولكن دورها يتركز فى إنزال الهزيمة بعناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وكشف منوشين النقاب عن أن الأمر التنفيذي الذي سيصدر في وقت لاحق بشأن العقوبات ضد تركيا قد يصل إلى حد إنهاء جميع المعاملات بالدولار الأمريكي مع الحكومة التركية.

 

 

 


امريكا

تركيا

سوريا

الاقتصاد التركى

ترامب

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