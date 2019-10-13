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هيئة الإنتخابات التونسية: 57.8 % نسبة المشاركة في الجولة الرئاسية الثانية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:54 م
هيئة الإنتخابات التونسية: 57.8 % نسبة المشاركة في الجولة الرئاسية الثانية الانتخابات التونسية
أ ش أ

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت57.8 %.

وأضاف بفون - خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم ، الأحد، أن نسبة الاقبال على التصويت في الدوائر الإنتخابية بالخارج بلغت 23.5%.

وأوضح أن عمليات الفرز بدأت على الفور في كافة مراكز الاقتراع، مرجحا الإعلان عن النتائج الأولية خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أن عملية الاقتراع في الجولة الرئاسية الثانية بدأت صباح اليوم داخل تونس، واستمرت على مدار 3 أيام خارجها بدءا من أول أمس ، الجمعة ، حيث سارع الناخبون إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات التي يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

 

 


تونس

الانتخبات التونسية

تصويت

مراكز الاقتراع

نبيل القروى

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