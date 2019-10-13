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هذه الأطعمة تساعدك فى التخلص من الإجهاد والتعب

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:30 م
هذه الأطعمة تساعدك فى التخلص من الإجهاد والتعب الإجهاد والتعب
فاطمة ياسر

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الضغوط النفسية وممارسة الحياة اليومية بالتعب والإرهاق بالإضافة إلي عدم أخذ القسط الكافي من النوم، يعد من الأمور المسببة للإصابة والتعرض للإصابة بالإجهاد والتعب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز النصائح التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الإجهاد والتعب وذلك وفقا لموقع " Very well fit ".

 

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول اللحوم الحمراء أو البيضاء يوميا له دور كبير في التخلص والقضاء علي الإجهاد والتوتر والتعب، والسبب في هذا هو غناها بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي لها دور كبير في هذا الأمر كفيتامين "ب" والماغنسيوم.

وهناك العديد من النصائح الهامة التي تقدم للتخلص من الإجهاد والتوتر والتعب، ومنها تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات النباتية، كالفول والعدس والحمص، والمكسرات، ولذا عليك الإكثار منهم يوميا، وأيضا أضف عليهم الفواكه لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، كالتفاح والموز والبرتقال.

أشار التقرير أن  الخضروات لها دور كبير في التخلص والقضاء علي التوتر والقلق والتعب، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا لإمداد جسمك بالطاقة والقضاء على التعب والتوتر.

وأخيرا على ممارسة الرياضة يوميا، لمدة لا تقل عن 5 1دقيقة، لأن هذا الأمر يعمل على تنشيط خلايا الجسم، والحد من التعرض أو الإصابة بالتوتر والتعب.


الاجهاد

التعب

علاج الاجهاد

اسباب الاجهاد

علاج الاجهاد المستمر

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