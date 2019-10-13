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نشطاء سوريون يتداولون هاشتاج #تركيا_تقتل_هفرين_خلف أمين حزب المستقبل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:43 م
نشطاء سوريون يتداولون هاشتاج #تركيا_تقتل_هفرين_خلف أمين حزب المستقبل هفرين خلف ضحية جريمة بشعة فى سوريا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تداول نشطاء سوريين هاشتاج #تركيا_تقتل_هفرين_خلف الأمين العام لـ حزب سوريا المستقبل على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد أن استهدفها مسلحون موالون لجيش الاحتلال التركى خلال العدوان الغاشم على شمال سوريا.

 

وندد مغردون بجريمة القتل البشعة لخلف على يد النظام التركى، بسبب تصريحات لها يوم الجمعة الماضية رفضت فيها الهجوم التركى، واعتبرته عملا إجراميا مخالفا للقوانين الدولية، وشددت على استمرار النضال والمقاومة ضد أى احتلال.

 

وقال المغردون أن خلف فضحت مطامع أردوغان الشمال والشرق السورى فى حوارها، لذلك أقدم الممواليين له على قتلها بدم بارد بزرع عبوة ناسفة أسفل سيارتها فى محيط عين عيسى على الطريق الدولى بين حلب والقامشلى.

 

 

وحملت شبكة "روداو" الكردية الجيش التركي مسؤولية استهداف خلف، وذكرت وكالة "هاوار" أنها قتلت في "كمين لمرتزقة "داعش" على الطريق الدولي المودي لمدينة القامشلي".

 


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العدوان التركى

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تركيا_تقتل_هفرين_خلف

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