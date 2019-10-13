سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

نبيل القروى يثير الجدل فى تونس بعد انتخابه قيس سعيد

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:23 م
نبيل القروى يثير الجدل فى تونس بعد انتخابه قيس سعيد نبيل القروى حاملًا ورقة الاقتراع
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار المرشح الرئاسى لانتخابات تونس، نبيل القروى، الجدل على صفحات التواصل الاجتماعى، إثر نشر صورة له، وهو يحمل ورقة الاقتراع التى أدلى بها بصوته فى الانتخابات، موقعًا على انتخاب منافسه قيس سعيد.
 
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، الصورة، مؤكدين على قوة المرشح المستقل قيس سعيد، حتى ينتخبه منافسه.
 
وانطلقت عملية الاقتراع خارج تونس منذ الجمعة وتتواصل إلى اليوم الأحد مع تسجيل نسبة  إقبال للتونسيين بالخارج  في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تقدّر بـ9.3 % إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت تونس.
 
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد موزّعين بين 6 ملايين و688 ألف و51 ناخب بالداخل و386 ألف و53 ناخب.
 
 

تونس

نبيل القروى

انتخابات تونس

قيس سعيد

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات فى تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نبيل القروى المرشح للرئاسة التونسية: "تكافؤ الفرص" لم يتحقق

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:01 م

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:30 م

فى أول مناظرة بين المرشحين لرئاسة تونس قبل أيام من جولة الإعادة.. قيس سعيد يطالب بتشكيل محكمة مختصة تبحث قضية الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية.. ونبيل القروى: لدى برنامج متكامل لمواجهة الفقر

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 ص

تونس تنتخب.. اليوم بدء تصويت التونسيين بالخارج فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.. سفارة تونس بالقاهرة تستقبل الناخبين خلال 3 أيام.. ومناظرة ساخنة مرتقبة بين نبيل القروى وقيس سعيد

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة