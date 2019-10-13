مصرع عامل فى حريق نشب بورشة معادن بالعاشر من رمضان

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية،إخطار من العميد عمرو رؤوف،مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بورشة لتصنيع المعادن،بالمنطقة الصناعية الأولي، وتم اخطار الحماية المدنية التي دفعت برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، مدير حماية العاشر، بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع" محمد ال ح"22 سنة عامل بالورشة، والتهمت النيران كمية من المنتج بالورشة، ورحجت التحريات الأولية نشوب الحريق،نتيجة حدوث ناس كهربائي،وتم تحرير محضر بالواقعة، وانتداب الادلة الجنايية لبيان سبب الحريق.