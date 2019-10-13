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مرور القليوبية تضبط ثلاث قضايا تزوير وفرض إتاوات بمواقف السيارات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:07 م
مرور القليوبية تضبط ثلاث قضايا تزوير وفرض إتاوات بمواقف السيارات حملة مرورية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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شنت وحدة مباحث مرور القليوبية برئاسة العقيد عبد العظيم محمد حملة مرورية مكبرة على مواقف السيارات لفرض الانضباط المرورى، حيث تمكنت الحملة من ضبط قضية تزوير فى محررات رسمية وقضيتى سايس بدون ترخيص وقضية فرض اتاوات دون وجه حق، تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

 

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير إدارة مرور القليوبية بشن حملة على المواقف بنطاق شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط محمد ع  سائق حال قيادته السيارة رقم و ل ص 581 أمام موقف مسطرد بسؤاله عن التراخيص قدم رخصة القيادة الخاصة به رقم 29012251200359درجة ثانية دقهلية.. وبالاستعلام عنها بإدارة المرور تبين انها غير صحيحه (مزورة) بمواجهته قرر بتحصله على تلك الرخصة من شخص يدعى سامى محمد ولا يعلم باقى بياناته نظير مبلغ 1000 جنيه منذ 6 أشهر.

 

وسالم ش ى عاطل حال قيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص وفرض الإتاوة والسيطرة امام قهوة شرف بدون وجه حق دائرة قسم ثان شبرا الخيمة و أبورواش ع ا عاطل حال قيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص وفرض الإتاوة والسيطرة أمام جامع وسامى  ص  م عاطل حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام موقف إبراهيم بك المؤسسة بدون وجه حق.


القليوبية

مديرية امن القليوبية

مرور

بلطجة

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