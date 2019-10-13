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محافظ الدقهلية: نعتز بجيش مصر العظيم وثقتنا فى قياداته

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:58 م
محافظ الدقهلية: نعتز بجيش مصر العظيم وثقتنا فى قياداته جانب من الاحتفالية
الدقهلية شريف الديب

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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم احتفال مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية فى إطار ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

بدأ الاحتفال بعزف موسيقى السلام الوطنى ثم عرض رياضى وموسيقى وعرض عسكرى من طلاب المدرسة وعدد من الأغانى الوطنية بصوت فريق المدرسة .

وألقى محافظ الدقهلية كلمة أكد فيها على اعتزاز وتقدير الشعب المصرى بقواته المسلحة، معبرا عن سعادته لوجوده فى إطار الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد النصر الخالد يوم عبرت قواتنا المسلحة من الهزيمة للنصر.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يؤكد كل يوم على اعتزازنا بجيش مصر العظيم وثقتنا فى قياداته وأننا لن ننسى شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لهذا الوطن لكى نحيا فيه بأمن وأمان.

وكرم محافظ الدقهلية أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019 بمدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية باقسامها الثلاثة العلوم والرياضة والادبي، والطالب المثالى على مستوى المدرسة،والطالب كيرلس يوسف سامى ابن الشهيد طيار يوسف سامى يوسف،كما قدم درع ونجمة المدرسة للمقاتل ابراهيم عبد العال صائد الدبابات.

وعبر شاروبيم عن تقديره لجهود القائمين على المدرسة والحفل الذى يعبر عن الانضباط والجدية والرجولة والعزيمة،وشكره لقائد المدرسة المقدم عادل حماد .

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

تعليم الدقهلية

احتفالات أكتوبر

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