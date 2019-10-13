محافظ الدقهلية: قبول طلبات نقل تلاميذ الجوازيين لمدارسهم القريبة

الدقهلية شريف الديب

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على قبول تحويل التلاميذ الجوازيين المقيدين بالصف الأول الابتدائى العام الماضى بحكم محكمة إلى المدارس القريبة من محل اقامتهم.

وأشار شاروبيم، إلى أن الموافقة جاءت من اجل جمع شمل الأسرة وتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور وحفاظا على ابنائهم دون الاخلال بالكثافة،جاء ذلك بعد عرض التقرير المقدم من على عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم على محافظ الدقهلية ظهر اليوم .

وأكد محافظ الدقهلية على أننا نعمل على توفير مناخ مناسب لجميع الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة من اجل نجاح العملية التعليمية ونعمل دائماً على إيجاد حلول لكافة المشاكل التى تواجه التلاميذ وأولياء الأمور.

وأوضح على عبدالرؤف ان عدد التلاميذ المقيدين بحكم محكمة فى العام الماضى يقدر بحوالى 2500 تلميذ وتلميذة سوف يتم توزيعهم على ما يقرب من 1300 مدرسة على مستوى المحافظة.