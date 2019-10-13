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مجهولون يختطفون رجل أعمال بالإسماعيلية والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:59 م
مجهولون يختطفون رجل أعمال بالإسماعيلية والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة المجنى عليه
الإسماعيلية -صبرى غانم

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اختطف مجهولون فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، رجل أعمال صاحب شركة مقاولات من إحدى المقاهى الشعبية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لكشف أسباب وملابسات الواقعة.

وحرر أقارب المجنى عليه، محضر رقم  4459 لسنة 2019 إدارى قسم ثان الإسماعيلية، وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن خطف أحد رجال الأعمال صاحب شركة مقاولات من إحدى المقاهى الشعبية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ

وقال شهود عيان، إن سيارة يستقلها مجهولون قامت بالتوقف أمام إحدى المقاهى الشعبية بشارع الثلاثينى دائرة قسم ثان الإسماعيلية واصطحبت المجنى عليه "اشرف.ال"رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات ووضعوه فى السيارة وفروا هاربين

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لكشف هوية الخاطفين وأسباب وملابسات الواقعة.

 

 


خطف رجل اعمال

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

مجهولين يخطفون رجل اعمال

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