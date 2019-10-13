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مباردة "جيل بكرا يكبر بصحة" تضع روشتة لعام دراسى بدون ضغوط للأطفال

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:00 ص
مباردة "جيل بكرا يكبر بصحة" تضع روشتة لعام دراسى بدون ضغوط للأطفال كشف طبى - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت مبادرة "جيل بكرا يكبر بصحة"، عن سلسة من الآليات المهمة التى تجعل الطفل مستمتعا بالعام الدراسى بدون ضغوط.
 
وقالت مبادرة جيل بكرا يكبر بصحة، أن ضبط مواعيد النوم واليقظة مهم فهو يساهم فى حياة صحية أفضل ويعمل على تحسين النشاط ويزيد من القدرة على التحصيل الدراسى .
 
وأضافت مبادرة جيل بكرا يكبر بصحة أن وجبة الفطار مهمة للطفل قبل بدء اليوم الدراسى وذلك لمساعدته على التحصيل الدراسى على مدار اليوم.
 
وطالبت المبادرة بالسماح للطفل بالتعرف على أقرانه حتى يتعلم منهم صفات جيدة ومختلفة تساعدة على تنشيط مخه، كما أن ممارسة الرياضة مهمة طوال فترة الدراسة لكونها تعمل على تحسين وظائف العقل والجسم .
 
 
 

الصحة

جيل بكرا يكبر بصحة

الاطفال

المدارس

اليوم السابع بلس

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