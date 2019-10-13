فيديو.. كيف رد "أبو هشيمة" على اتهامه بالعمل مع قطر قديمًا والتخابر ضدها حاليًا
الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:50 ص
أحمد أبو هشيمة
كتب عامر مصطفى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول ما كان يردده أنصار الجماعة قديماً كونه يعمل مع القطريين، وحالياً يتخابر ضد قطر، قائلا: "هما ردولى حقى.. وشرف ليا وأعظم اتهام في حياتي إني اتعامل مع بلدى وأخدمي بلدى".
وتابع أحمد أبو هشيمة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية: "لما الناس بتهاجمني برد بالعمل وثورة الإنتاج اللى أنا بعملها، بس لما ألاقى ظلم على اتنين مصريين بالشكل ده لازم مسكتش، وأنا عن نفسى كمواطن مصري اتحركت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة