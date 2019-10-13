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فيديو.. طلاب إمبابة الصناعية يرددون تحية العلم تزامنا مع تطبيق التربية العسكرية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:30 ص
فيديو.. طلاب إمبابة الصناعية يرددون تحية العلم تزامنا مع تطبيق التربية العسكرية الطلاب يؤدون تحية العلم
كتب محمود طه حسين

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شهدت مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، ترديد الطلاب تحية العلم بطابور الصباح وسط حالة من الانضباط تزامنا مع تطبيق نظام التربية العسكرية على طلاب المدرسة كأول مدرسة تطبق فيها التربية والتأسيس العسكرى بمحافظة الجيزة.

وزار نائب الوزير الدكتور محمد مجاهد، المدرسة صباح اليوم وحضر طابور الصباح، مشيدا بحالة الانضباط والحسم الموجود لدى الطلاب وإدارة المدرسة والعاملين بها، موضحا أنه من المقرر أن يتم دخول مدارس فنية أخرى فترة التأسيس العسكرى خلال السنوات المقبلة.

من جانبه قال محمد على سليمان، مدير مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية، إنه بعد تطبيق التأسيس العسكرى بالمدرسة منذ انطلاق العام الدراسى الجديد، شهدت المدرسة حالة من الانضباط غير المسبوق وارتفاع نسب الحضور.

 


التربية والتعليم

التاسيس العسكرى

مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية

التعليم

مدرسة إمبابة

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