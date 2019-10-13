فرنسا تُوقف منح الفيزا ومعالجة ملفات التأشيرة منذ صباح اليوم بالجزائر

وكالات

أعلنت القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر،عن توقف مركز VSF عن معالجة ملفات طلبات التأشيرة لدخول فرنسا ودول فضاء تشنجن.

ووفقا لما نشره موقع النهار الاخبارى الجزائرى، أوضحت القنصلية الفرنسية، في بيان لها، أن توقف مركز VSF سببه قطع الأنترنت عن المركز.

وقال بيان القنصلية إن سلطة ضبط البريد والاتصالات قامت بقطع الأنترنت عن مركز VSF، بقرار أحادي، ومن دون سابق إشعار.

ودعت القنصلية السلطات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتمكين مركز معالجة ملفات طلبات الحصول على تأشيرة، من العودة للعمل.