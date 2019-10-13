فرنسا تعرب عن قلقها بعد الأنباء عن هروب عناصر عائلات داعش من سجون قسد بسوريا

هند المغربى

أعربت فرنسا عن قلقها بعد الأنباء عن هروب عناصر عائلات داعش من سجون قسد بسوريا، وذلك وفقا لما أفادت بيه قناة العربية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت فى بيان صحفى لها فرار 785 عنصرا من منتسبى داعش الأجانب من مخيم عين عيسى بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركى ومساندة من الهجوم التركى ومرتزقته الذين شنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر الداعشية بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار.

كما بثت قناة سكاى نيوز فيديو لفرار مسلحو داعش وعائلاتهم من السجون والمخيمات، بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركى ومساندة من الهجوم التركى ومرتزقته الذين شنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر الداعشية بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار.