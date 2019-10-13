علوم طنطا تحتفل باليوبيل الذهبي

وقال في مثل هذا الأسبوع من شهر أكتوبر لعام 1969 ومنذ 50 عاما سجل التاريخ بدء الدراسة بكلية العلوم والتي كانت أنذاك تابعة لجامعة الإسكندرية، مشيداً بجيل المؤسسين وعلي رأسهم الراحل الدكتور محمد كمال العقاد أستاذ الجيولوجيا وأول عميد لكلية العلوم ورئيس جامعة طنطا الأسبق .

وأكد "عبد الدايم " علي تضحيات الرعيل الأول الذي مثل القدوة الحسنة وأضاء الطريق لمن بعده من الأجيال من العلمين ممن يتبوؤن العديد من المواقع القيادية ومواقع العمل في الكثير من المؤسسات المحلية والدولية .

وأوضح عميد الكلية حرص إدارة الجامعة الحالية بقيادة الدكتور مجدي سبع والتى لا تألو جهدا في دعم كلية العلوم، لافتا الي جهد وعطاء المؤسسين والمطورين من كل الأجيال المتعاقبة .

وأضاف "عبد الدايم" إنه لمن حسن الطالع أن تتواكب هذه الإحتفالية مع إحتفالنا جميعاً بالذكري ال 46 لإنتصارات أكتوبر المجيدة التي أعادت لنا ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والكرامة وقطعت اليد الطولي لمن تجرأ يوما علي مصر صاحبة البطولات والحضارات التي تشهد بها كتب التاريخ ، عاشت قواتنا المسلحة الباسلة وقيادتها الجسورة حامية للوطن علي مر العصور وتحية لأرواح كل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله والوطن في كل الحروب وفي الحرب الدائرة الأن مع الإرهابين وأعداء الحياة و ستظل راية هذا البلد الطيب عالية وأبية علي كل كاره ومتعصب الي يوم الدين.