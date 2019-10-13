سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

علامات لو ظهرت عليك دليل على نقص فيتامين "أ"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:30 ص
علامات لو ظهرت عليك دليل على نقص فيتامين "أ" البشرة -صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فيتامين "أ" واحد من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم والبشرة، حيث يحتوى على خصائص وعناصر تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض، كما أنه يعمل على نضارة البشرة وجمالها.

ووفقا لما ذكره موقع health line فإن أعراض نقص فيتامين أ فى الجسم هى:

  1: يحتوى فيتامين أ على بعض الخصائص التى تساعد على ترطيب البشرة ونضارتها، وفى حال نقص الفيتامين في الجسم يسبب جفافا شديدا فى الجلد.

2: نقص فيتامين أ فى الجسم يزيد خطر الإصابة بالأكزيما والمشاكل الجلدية الأخرى.

3: يزيد من خطر الإصابة بجفاف العين وعدم القدرة على إنتاج الدموع، لذا ينصح بتناوله دائما فى حال إصابتك بالجفاف.

4: نقص فيتامين أ فى الجسم يؤثر على الخصوبة عند النساء والرجال، كما يسبب التشوهات الخلقية عند الجنين ويؤدى للإجهاض.

5: يسبب تأخر النمو عند الجنين ويؤثر على حالته الصحية.

6: يزيد خطر الإصابة بالالتهابات والفيروسات والعدوى، حيث يؤثر على صحة الجهاز المناعى.

7: يحارب حب الشباب ويحمى البشرة من التجاعيد والبقع الداكنة.

 


البشرة

فيتامين أ

الفيتامين

الصحة

نقص فيتامين أ

نقص الفيتامينات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة