عصيان الدواعش فى سجن عين عيسى وإحراقه بسوريا

وكالات

نظم عناصر تنظيم "داعش" المحتجزون في سجن عين عيسى بريف الرقة الشمالي عصيانا، خلص إلى إحراق السجن، وسط أنباء عن فرار بعضهم مستغلين القصف التركي للمنطقة ضمن عملية "نبع السلام".

ووفقا لما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى، يقع السجن في مدينة عين عيسى وبني خصيصا لتوقيف مقاتلي "داعش" الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الكردية خلال مختلف الفترات في الحملات ضد التنظيم الإرهابي بشمال وشرق سوريا، حيث يقبع في السجن المذكور المئات من مسلحي التنظيم.

وسبق للجيش التركي وأن شن هجوما على مخيم عين عيسى للاجئين وعوائل "داعش" بريف تل أبيض، ما أدى إلى فرار عدد من عوائل مسلحي "داعش".

وأطلق الجيش التركي الأربعاء الماضي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهير المنطقة من "إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها من تركيا.