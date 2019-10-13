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طلاب إمبابة الصناعية داخل الورش: "بنتعلم صنعة تنفعنا فى مستقبلنا".. صور

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:16 م
طلاب إمبابة الصناعية داخل الورش: "بنتعلم صنعة تنفعنا فى مستقبلنا".. صور طلاب إمبابة الصناعية داخل الورش
كتب محمود طه حسين

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بتركيز شديد وفهم، تجمع طلاب مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية داخل ورش الخراطة والنجارة وصناعة الجلود يتلقون حول بعضهم لإتقان صنعة تضمن لهم حياة كريمة ومختلفة فى المستقبل.

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حسن محمد طالب بالصف الثالث الثانوى قسم نجارة، أكد لـ"اليوم السابع" أنه التحق بالمدرسة منذ ثلاث سنوات ولم يكن يجيد صنعة النجارة، ولكنه تعلم كل كبيرة وصغيرة فى هذه الصنعة، قائلا: "بعرف أعمل غرف نوم ومقاعد"، مشيرا إلى أن المدرسة ساهمت بشكل كبير فى تعلمه الصنعة بجانب عمله فى ورشة خارجية.

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وأوضح الطالب أن الجزء العملى فى المدرسة مهم وتطبقه المدرسة ويستفيد منه جميع زملائه، مؤكدا أن هناك الضباط كبير من الطلاب بعد تطبيق التأسيس العسكرى فى المدرسة مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

أما محمود على بورشة الخراطة، أكد أنه حصل على مهارة وصنعة تمكنه من الاعتماد على نفسه فى المستقبل، موضحا انه يتعلم كل أنواع الخراطة والفرق بين جميع المعادن التى تستخدم فى عمليات الخراطة وصناعة المسامير والقلاوظ.

وأوضح الطالب، أن مدرسته مميزة حيث هناك استفادة حقيقة من الورش والجزء العملى خلال اليوم الدراسى.

 
 
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التربية والتعليم

امبابة الثانوية الصناعية

التاسيس العسكرى

اخبار التعليم

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