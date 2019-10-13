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ضبط نصاب استولى على 140 ألف جنيه بزعم تسفير المواطنين للخارج

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:39 م
ضبط نصاب استولى على 140 ألف جنيه بزعم تسفير المواطنين للخارج متهم - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط شخص متهم بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 140 ألف جنيه مقابل تسفير المواطنين للعمل فى الخارج، ولم يف بالخدمة ولم يقوم برد المبالغ المالية لأصحابها، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

 

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ من كل من عزة محمد عبد الحميد السيد، وإبراهيم الحسانين محمد، وصلاح حلمى السيد على، وآخرين عددهم 11 مواطنا، وتحرير عدة محاضر، آخرهم محضرين برقم 13142، و 13143 جنح مركز طلخا يفيد بقيام المتهم صالح طه السيد خيرى بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 140 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للعمل خارج البلاد، إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبالغ المالية إليهم، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة .

 

وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانونى، وطلب المجنى عليهم لجلسة تحقيق بتاريخ 14 الجارى.

 


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