ضبط لصوص سرقوا خطوط البترول بالمناطق الجبلية بالسويس

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تلقى قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس بلاغاً من مسئول أمنى بإحدى شركات أنابيب البترول.. باكتشافه سرقة بترول خام من خط وادى حجول بدائرة القسم، وذلك من محبس الغرفة الرئيسية وعدم وجود تلفيات بالخط ووجود آثار بترول أسفل المحبس.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس ، أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة (تشكيل عصابى ضم 6متهمين - "لأربعة منهم معلومات جنائية" مُقيمين مابين دائرة قسمى شرطة "الجناين ، فيصل"، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة متهمين ، وبحوزة أحدهم (مبلغ مالى قدره 14900 جنيه من متحصلات السرقة)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع الهاربين، مؤكدين أنهم جهزوا الأدوات المُستخدمة فى السرقة وتركيبها على خط البترول بمعرفة المتهم الثانى، وقام باقى المتهمين بتأمينهم بمكان الواقعة وتصريف متحصلات السرقة وإقتسامها فيما بينهم ، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن (كمية من الخراطيم "مختلفةالأحجام والأطوال مجهزة بطبات معدنية" - أسلاك لحام - مواسير حديدية) مخبأة داخل مسكن أحد المتهمين وجارى ضبط المتهمين الهاربين.