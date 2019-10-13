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صور.. نائب وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة إمبابة الصناعية بعد تطبيق التأسيس العسكرى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:41 ص
صور.. نائب وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة إمبابة الصناعية بعد تطبيق التأسيس العسكرى طابور الصباح بمدرسة إمبابة الصناعية
كتب محمود طه حسين

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حضر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون التعليم الفنى، طابور الصباح بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بعد تطبيق التأسيس والتربية العسكرية فى المدرسة ضمن 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية تم فيها تطبيق التأسيس العسكرى مع بداية العام الدراسى الجديد،2019،2020.

وشهد طابور الصباح حالة من الانضباط والحماس لدى طلاب المدرسة مرددين تحية العلم، وسط حضور للمعلمين والطلاب فى الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى.

وأشاد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحالة الانضباط التى شهدتها المدرسة والنظام الصارم فيها خاصة أنها تقع فى منطقة شعبية وأعداد الطلبة فيها كبير، موضحا أن تجربة تطبيق التأسيس العسكرى لاقت قبول كبير فى مدارس كثيرة فى محافظات منها الإسكندرية ودمياط وخلافة، قائلا: قد يكون هناك مرحلة أخرى من دخول مدارس فنية مرحلة التأسيس العسكرى خلال السنوات المقبلة.

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التربية والتعليم

التاسيس العسكرى

امبابة الثانوية العسكرية

اخبار التعليم

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