صور.. جامعة سوهاج تكرم 20 من قدامى المحاربين باحتفالاتها بانتصارات أكتوبر

سوهاج - محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، 20 من المحاربين القدماء المشاركين فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها رعاية الشباب المركزية بعنوان "عبور جديد" للاحتفال بأبطال حرب أكتوبر وصناع النصر والاستماع إلى البطولات التى قاموا بها خلال العمليات الحربية، بقاعة قناة السويس الجديدة بمركز المؤتمرات الدولى بالحرم الجامعى الجديد، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والعقيد أسامة رشاد نائب عن المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد عبدالتواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والمحاربين القدامى وأسرهم والطلاب.

وألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها المحاربين القدماء وأسرهم، مشيرًا إلى أنهم أبطال نصر أكتوبر الحقيقين الذين أعادوا لمصر أرضها وكرامتها وعزتها، موجهًا تحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة، وقال أننا جئنا اليوم للاستماع لقصص حقيقية من مجموعة من أبطال محافظة سوهاج، شاركوا فى عمليات عسكرية خلف خطوط العدو إبان حرب السادس من أكتوبر عام 1973، لينقلوا بطولاتهم وانتصاراتهم للأجيال المقبلة من شباب الجامعات لتظل انتصارات أكتوبر خالدة على مدار الزمن.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالتواب، أن قدامى المحاربين سردوا قصص متنوعة ولأول مرة ألهبت المشاعر الوطنية لدى الطلاب منها عبور القناة ورفع العلم، أسر القادة الإسرائليين، إسقاط طائرات العدو، خطف الدبابات، تدمير الدشم الحصينة، استخدام الشفرة النوبية.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة كرم المحاربين القدامى بمنحهم دروع وشهادات تقدير وسط تصفيق حار من الطلاب.