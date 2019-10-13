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صور.. "الزراعة" تدريب النخالين على عمليات مكافحة السوسة وآفات الثمار وطرق الجمع

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:36 م
صور.. "الزراعة" تدريب النخالين على عمليات مكافحة السوسة وآفات الثمار وطرق الجمع تدريب النخالين فى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة  فى معهد  بحوث وقاية النباتات والجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية، دوراتها التدريبية لتدريب النخالين فى الواحات البحرية، والانتهاء من عدد 25 متدرب نظريا وعمليا ومن المستهدف تدريب 100 نخال فى الواحات البحرية و 40 نخال فى واحة الداخلة وتدربهم على العمليات البستانية والمكافحة بطريقة صحيحة.

وقالت وزارة الزراعة، إن فكرة تدريب النخالين جاءت بعد أن  لوحظ وجود عجز شديدا فى إعداد النخالين الذين لديهم المعرفة الكاملة بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة صحيحة وخصوصا فى الواحات البحرية.

وأكد الدكتور  محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية، أن النخالين تم تدريبهم نظريا وعمليا على العمليات البستانية وعمليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء وافات الثمار والمخازن وطرق الجمع والحصاد بطريقة صحيحة، موضحا  أن  التدريب تم بواسطة باحثين من معهد بحوث وقاية النباتات، والمعمل المركزى للنخيل، والادارة المركزية لمكافحة الآفات والفئة المستهدفة في تدريب النخالين الشباب أقل 30 سنة.

وأوضح رئيس الحملة القومية  لسوسة النخيل، أنه تم تدريب النخالين عمليا فى الحقول الإرشادية  أنه سوف يتم منحهم شهادات إتمام دورة تدريب النخالين تؤهلهم للعمل فى مزارع النخيل وفى النهاية الدورة تم عقد امتحان للمتدريبين منح الاول والثانى هدايا عينة .كما تم عمل بوسترات مصورة عبارة عن عمليات الوقائية والمكافحة لسوسة النخيل الحمراء سوف توزع على مناطق عمل الحملة علما بانة تم تنفيذ 20 دورة تدريبية للمزارعين كذلك متابعة فحص وعلاج النخيل المصاب فى 12 حقل إرشادى وتقدير نسبة الاصابة فى حقول الفحص.

 وقال الدكتورمحمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات والجهة الممولة للحملة، إنه يتم إرشاد المزارعين والمهندسين خلال تنفيذ الدورات الإرشادية باستخدام المبيدات الآمنة والموصى بها لما لنخيل لأهمية كبيرة وكذلك إجراء تحاليل لمتبقيات الثمار فى حقول التى يتم فيها مكافحة سوسة النخيل الحمراء وآفات الثمار لمعرفة الفترة التى يتم فيها ايقاف استخدام المبيدات قبل الحصاد حتى تكون متبقيات الثمار فى حدود مسموح بها حفاظا على صحة الإنسان المصرى وزيادة مستوى التصدير.

لتدريب النخالين لمكافحة السوسة (1)
لتدريب النخالين لمكافحة السوسة 

 

لتدريب النخالين لمكافحة السوسة (2)
لتدريب النخالين لمكافحة السوسة 

 

لتدريب النخالين لمكافحة السوسة (3)
لتدريب النخالين لمكافحة السوسة 

 


سوسة النخيل

وقاية النبات

لجنة المبيدات

مكافحة الافات

تدريب النخالين

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